Inondations : Neuchâtel, Vaud et Fribourg appellent à la prudence

La situation sur le front des inondations sur les rives des deux lacs est préoccupante et fait l’objet d’un suivi permanent, avertissent jeudi après-midi les cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel dans une communication commune. Les Etats-majors mis en place assurent un suivi permanent et appuient les communes impactées sur le terrain.

De nouvelles alertes ont été émises dans l’après-midi par Météosuisse concernant des précipitations pour les prochaines heures, ce qui pourrait encore faire augmenter le niveau des lacs et des cours d’eau de la région.

Les trois cantons en appellent à la prudence et à la responsabilisation de la population. Ils émettent une série de directives pour la sécurité de chacune et chacun. L'application pour smartphone de la Confédération Alertswiss et celle de MétéoSuisse renseignent notamment en continu sur les mesures à prendre. /comm-lre