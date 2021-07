Trouver des pistes pour parler de son deuil

Des obsèques annulées, des cérémonies organisées en petits comités : la pandémie de Covid-19 a bouleversé nos rituels face à la mort. Afin de réapprendre à vivre son deuil, qu’il soit récent ou plus ancien, l’Eglise réformée évangélique de Neuchâtel met sur pied un groupe d’entraide. Il va se réunir pour dix rencontres thématiques, du 25 août au 15 décembre à Travers. Une offre gratuite, ouverte à toutes et tous, sans distinction de convictions ou de confession. La seule condition est que les personnes aient été touchées par la mort il y a au moins six mois. Les initiatrices de ce parcours sont Véronique Tschanz-Anderegg, pasteure-aumonière à l’EREN, et Anne-Laure Guenat-Badie, psychothérapeute. Elles ont toutes les deux pu observer l’effet du covid sur notre processus de deuil.