Bilan mitigé pour les tests tardifs à Neuchâtel

Succès en dents de scie pour le laboratoire mobile de tests Covid-19. Le week-end dernier, la société Etilab a effectué environ 180 dépistages gratuits en ville de Neuchâtel entre 16h et 21h. Ces tests devaient permettre aux personnes non vaccinées d’obtenir un certificat Covid pour pouvoir profiter des discothèques et bars qui l’exigent. Des familles ont toutefois également profité de l’offre pour leur départ en vacances, étant donné que la plupart des rendez-vous sont saturés dans le canton.