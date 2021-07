Météo maussade : le risque de germination sur pied est sérieux

Le ciel n’est pas du côté des agriculteurs cette année. La météo pluvieuse de ces dernières semaines rend le travail difficile et augmente les risques de maladies. Autre souci, celui de la germination sur pied des céréales. Elle constitue aujourd’hui la plus grande inquiétude dans le canton de Neuchâtel, principalement sur la région du littoral où les épis sont à des stades plus avancés que dans les vallées. La grêle et la pluie, entrecoupées de journées chaudes, sont autant de facteurs favorables à la germination. Celle-ci conduit à un déclassement des céréales et donc à une perte financière importante pour les agriculteurs. Un problème qui plane sur toutes les exploitations, qu’elles soient biologiques ou traditionnelles.