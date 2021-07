À la découverte d’un tumulus dans la forêt de Colombier

Un tumulus sort de terre près de Colombier.

Situé en pleine forêt du Chanet, ce site archéologique fait l’objet depuis deux semaines des bons soins de l’Office du patrimoine et de l’archéologie du Canton de Neuchâtel (OPAN), ainsi que de l’Université de Neuchâtel. Plusieurs archéologues et étudiants de la branche dégagent et documentent les vestiges architecturaux du tertre durant ce mois de juillet. Le but étant à la fois de préserver le monument et d’offrir une possibilité de formation aux universitaires. Ainsi, les fouilles suivront un programme pluriannuel, à raison de trois ou quatre campagnes annuelles d’une durée d’un mois.