Attendre son vaccin avec de la musique locale

Depuis lundi, les Neuchâtelois et les Neuchâteloises qui se rendent dans l'un des deux centres de vaccination cantonaux peuvent patienter en musique. Le service de la culture a réalisé une playlist en ligne diffusée dans les salles d'attente qui comprend une cinquantaine d'artistes neuchâtelois.

Cette initiative permet de mettre en valeur la richesse de la scène musicale neuchâteloise dans le domaine des musiques actuelles, a relevé lundi le canton. C'est sous l'impulsion de l'état-major de conduite que cette collaboration entre le service de la culture et les centres de vaccination a pu voir le jour

Des affiches mentionnant les artistes ont été apposées dans les salles d'attente et de repos des deux centres de vaccination, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Un code QR sur l'affiche permet au public d'accéder à la playlist et d'écouter tous les morceaux.



La playlist est disponible sur Spotify. /ATS-gtr