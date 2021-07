Une partie du Jura a les pieds dans l'eau

Après Cressier et le Jura bernois il y a presque trois semaines, c’est au tour d’une partie du Jura d’être confronté aux intempéries. Les fortes précipitations de samedi soir ont provoqué inondations et coupures de routes. Les villages de Courfaivre, de Bassecourt et de Develier ont été particulièrement touchés.

Il n’y a pas eu de blessés mais de nombreux sous-sols et rez-de-chaussée inondés. Toutes les routes sont désormais rouvertes au trafic, notamment l’autoroute A16 entre Glovelier et Bassecourt. Environ 150 personnes ont été mobilisées pour faire face aux intempéries. Certaines sont encore sur le terrain.

Comment explique-t-on que chaque orage ou presque provoque des inondations ? John Mosimann, Inspecteur cantonal des pompiers du Jura :