Optimisme estival pour les cabanes de montagne

Pas trop d’inquiétude à l’entame de la saison estivale. C’est le son de cloche général en provenance des différentes sections neuchâteloises du Club alpin suisse. La fréquentation des cabanes de montagne se porte bien malgré la pandémie. Ce n’est pas moins de trois tonnes de matériel et de provisions qui ont été héliportées à la cabane de Monte Leone, propriété du CAS de Sommartel et située dans la région du Simplon en Valais.





Les préparatifs ont-ils été adaptés à une saison marquée par le Covid ? « Pas du tout », selon Claude-André Montandon, préposé à la cabane de Monte Leone: « C’est la quantité de préparatifs pour une année normale. Certains indicateurs nous permettent d’être optimiste et de penser que nous pourrons accueillir suffisamment de clients ». 2020 n’avait pas non plus été un désastre pour ce refuge perché à la frontière italienne. Les recettes et le taux de fréquentation ont même été surprenants: