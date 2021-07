La fête à la grenouille prolongée

Si vous sortez les maillots de bain et les chaussures de randonnée ce week-end, ne mettez pas le parapluie et la petite laine trop vite au placard. Vous pourriez vite en avoir besoin à nouveau. Samedi et dimanche, les conditions devraient être estivales. Les températures dépasseront les 25 °C à basse altitude. Un front pluvieux orageux va cependant être présent dans la nuit de samedi à dimanche. « La température permettra de manger en terrasse dimanche soir. Profitez, car ce n’est pas tous les soirs qu’on peut le faire cet été », commente le météorologue de MeteoNews Frédéric Glassey. Il conseille d’ailleurs de profiter un maximum du soleil ce week-end car, dès lundi, ce sera un retour au temps gris. L'été, le vrai, devrait s’installer dès la fin de la semaine prochaine, espère-t-il.