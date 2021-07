Pour le SCAN, former c’est prévenir

Des automobilistes mieux formés, c’est davantage de sécurité pour tout le monde. C’est la conviction du Service cantonal neuchâtelois des automobiles et de la navigation. Parmi ses nouveautés 2021, il propose deux nouveaux cours subventionnés. Le premier s’adresse aux jeunes conductrices et conducteurs formés uniquement sur boîte automatique, afin qu’ils se familiarisent avec les boîtes à vitesses manuelles. Le second est destiné à acquérir les bons gestes lorsque l’on prend le volant d’un camping-car ou d’une voiture de livraison.

Par ailleurs, depuis cette année, le SCAN double sa subvention pour les formations de conduite complémentaires : elle passe de 50 à 100 francs. Sont concernés, notamment, les cours de remise à niveau, ecodrive, maîtrise de la moto et conduite sur neige. /comm-jhi