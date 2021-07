Fermeture de la Poste de Savagnier

L’office postal de Savagnier mettra la clé sous la porte en octobre 2021. La Poste a annoncé jeudi sa décision de fermer sa filiale dans l’ancienne commune vaudruzienne en fin d’année. Un service de PickPost sera mis en place dans la boulangerie « Au village » ainsi qu’un service à domicile.





La commune mécontente

Les autorités communales ont réagi par communiqué et se disent « outrées ». Elles regrettent que « le géant jaune prive les quelque 2'000 personnes habitant entre Fenin et Savagnier de l’accès à son réseau ». Les arguments de La Poste en faveur de cette fermeture peuvent être « reçues comme une véritable gifle par la population concernée ainsi que par les commerçantes et les commerçants », s’indigne le Conseil communal.

En 2019, un dialogue avait eu lieu entre la commune et La Poste sur la perspective de la fermeture de la filiale de Savagnier. Le Conseil communal de Val-de-Ruz considère ne pas avoir été écouté dans ce « dialogue de sourds » et malgré son appel à la Commission fédérale de la poste (Postcom).

Deux ans après, les autorités de Val-de-Ruz disent avoir « l’amer sentiment de ne pas avoir été entendues par les instances fédérales. » /comm-vre