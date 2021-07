Avenches Tattoo devient Ave Musica le temps d'un été

La musique plus forte que le Covid. Avenches Tattoo n'abdique pas et propose quand même un événement en 2021 malgré le report de la 16e édition pour 2022. Durant trois soirs, du 2 au 4 septembre, les arènes romaines vibreront aux sons de musiques militaires, de cuivres, de percussions, de cornemuses et de tambours avec un programme spécialement concocté pour l'occasion. L'événement change également de nom pour cette édition spéciale 2021. Le festival se nommera Ave Musica, histoire de rester dans le thème antique des arènes et de célébrer la musique au sens large.

Niveau sanitaire, Ave Musica est ouvert à toutes les personnes détentrices d'un certificat Covid valide ou d'un test négatif. L'événement rappelle que le plan de protection tiendra compte de toutes les mesures sanitaires édictées par le Conseil fédéral et le canton de Vaud. /comm-lti