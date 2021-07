Lourds dégâts de la grêle sur les forêts locloises

Difficile à dire à l’heure actuelle comment pourra se remettre la forêt de cet épisode extrême, selon Hubert Jenni. Un bilan devra être tiré plus tard dans l’année. Certaines espèces, à l’image de l’érable sycomore, peuvent parfois bénéficier d’une seconde pousse dans le courant de l’été. « Les plus vieux arbres ont de plus gros troncs et sont donc plus solides, mais les plus jeunes ont une capacité de réaction plus vive », conclut le garde forestier. /lre