Le 7e art prend l’air

Se faire une toile avec le clapotis de l’eau et le vent dans les arbres en bande son, c’est possible du 7 au 10 juillet sur la Plage des Falaises de Neuchâtel. Helvétas Cinéma Sud enfourche son vélo pour un tour de Romandie version 7e art. Le projet itinérant traverse 20 villes durant l’été avec dans ses bagages une toile, un projecteur et des panneaux solaires. Une fois le soleil couché, les films prennent vie grâce à l’énergie emmagasinée tout au long de la journée. Tout ce matériel a un poids: 60 kilos à tracter sur près de 730 kilomètres du 1er juillet au 6 septembre. 3 duos se relayeront pour rallier notamment Neuchâtel, Fribourg, Genève, Lausanne ou encore Sion à la force des mollets.





A l’affiche à Neuchâtel : quatre films qui mettent à l’honneur le cinéma de pays du Sud. L’occasion de découvrir des productions plus confidentielles et des cultures que l’on a moins l’habitude de voir à l’écran. On pourra notamment retrouver des films bhoutanais, palestiniens ou encore saoudiens. Un choix de programmation qui s'inscrit dans la droite ligne des actions d’Helvétas. Selon un communiqué, les projections « abordent des thèmes de travail de cette organisation d’aide au développement. »