Personne armée à Montézillon

Intervention à Montézillon. La Police neuchâteloise a été informée mardi après-midi vers 15h30 qu’une personne se trouvant dans le village menaçait de s’en prendre à elle-même et était en possession d’armes à feu. Un dispositif policier a été mis en place et les lieux ont été rapidement sécurisés. La personne a été interpellée dans le calme et conduite au Centre d’urgence psychiatrique du RHNe. La population n’a été en danger à aucun moment, selon la police. /comm-sbe