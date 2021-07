Luca Loutenbach : « Pris dans le tourbillon des événements »

Maintenant que Luca Loutenbach a bien atterri à Delémont, il a les idées plus claires. « Je n'aurais jamais imaginé faire le buzz. Ce n’était pas du tout mon rêve. Mais beaucoup de monde le souhaiterait, j’en suis conscient. Alors j’ai décidé de voir cela comme une chance et de saisir l’opportunité », souffle Luca Loutenbach. Créant un compte Instagram la semaine dernière, il compte déjà des milliers de fans. Et c’est du pain béni dans la société actuelle, dans laquelle on paie souvent pour cela. Selon les plans actuels, il n'est pas question de se faire de l’argent ou de changer son mode de vie après ce buzz, assure le supporter de la Nati. « Mon projet, c’est de vendre des T-shirts pour soutenir le sport amateur et le journalisme sportif », explique celui qui, à côté du guichet de banque, écrit des articles et commentaires sportifs pour des médias locaux et sites web.