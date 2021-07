EXPLORiT, un centre pour combiner sciences, business et loisirs

Mélanger business et loisirs, c’est le pari d’EXPLORiT à Yverdon-les-Bains.

Ce centre d’activités « hybride » s’étend sur 14'000 mètres carrés au cœur d’Y-Parc, le parc scientifique et technologique de la Cité thermale. Il a ouvert ses portes discrètement en début d’année, en raison de la période Covid.

Le complexe est multifonctionnel. Il propose toute une variété de commerces et de services, tels que des restaurants, un supermarché et des infrastructures de santé et de bien-être. Une quarantaine d’enseignes sont annoncées sur le lieu.

Dans sa partie business, EXPLORiT offre un espace de coworking avec des bureaux ouverts et un atelier de prototypage. « On table sur les besoins de l’Y-Parc et de la région », explique Élodie Waquet, spécialiste marketing et communication de la place. Une affirmation confirmée par le taux d’occupation qui dépasse déjà les 90%.





Les loisirs pour être rentable

EXPLORiT mise sur une offre importante de loisirs pour rentabiliser le complexe. Des espaces ludo-éducatifs proposent aux familles, sur deux étages, des ateliers et des expositions sur l’exploration spatiale, les sciences ou encore l’écologie. A cela s’ajoutent cinq salles de cinéma et une scène pouvant accueillir des concerts. Dès septembre arriveront aussi des jeux de réalité virtuelle et un espace dédié aux compétitions e-sport. « Nous espérons attirer 100'000 visiteurs par an dans notre partie loisirs, et environ 500'000 sur la globalité du bâtiment », affirme Elodie Waquet.





Un projet principalement privé

Sandrine et Jean-Christophe Gostanian sont les créateurs d’EXPLORiT. Ces entrepreneurs originaires de Marseille sont installés à Zürich depuis plusieurs années. Ils sont également les fondateurs de KinderCity à Volketswil (ZH). Le couple et plusieurs partenaires ont investi environ 80 millions de francs. Une petite fraction est à la charge d’Y-Parc et du canton de Vaud. Ce dernier finance notamment les expositions pédagogiques. La Ville d’Yverdon-les-Bains a également fait don d’un arbre à vent qui alimente en énergie une partie des bureaux. /dsa