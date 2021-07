Une voile pour des cargos plus écolos en test sur le lac de Neuchâtel

Pour l'heure, cette innovation est testée sur le lac de Neuchâtel, au large d'Estavayer, sur le voilier du navigateur français Michel Desjoyeaux. Les essais viennent de débuter. « Il faut encore procéder à plusieurs ajustements », observe Cédric Savio, ingénieur en électricité depuis 20 ans chez Michelin. « À terme, le mat télescopique devra se déployer automatiquement, comme la voile. Il s'orientera selon la direction du vent. »

Les réglages sont parfois sportifs. « Ce n'est pas comme en voiture, quand on met au point des pneus ou un véhicule électrique, on peut tirer le frein à main et s'arrêter un moment, souffler. Là, ce n'est pas possible, on est en plein milieu du lac, il y a toujours du vent et des vagues, il faut se concentrer », commente Pierre-Alain Magne, chef de projet au sein du centre de recherche et technique de Michelin.





Bientôt la pleine mer

Les essais doivent se poursuivre sur le lac de Neuchâtel jusqu'à fin juillet. Cet automne, le dispositif sera testé en pleine mer pour la première fois, sur la côte Atlantique, probablement vers Royan.

L'équipe du centre de recherche de Michelin à Givisiez espère ensuite équiper un bateau de la navire marchande en 2022, pour d'autres ajustements, tout aussi primordiaux. Elle a déjà trouvé un cargo partenaire. Elle travaille aussi avec d'autres collaborateurs de Michelin, basés en France, pour la partie commerciale notamment.

À l’origine, cette idée est une invention du Suisse Edouard Kessi, marin - vainqueur du Bol d'or notamment - et spécialiste des membranes de voile. C'est notamment lui qui a réalisé le hangar gonflable de Solar Impulse, la structure qui a protégé l’avion pendant son tour du monde. /Radiofr