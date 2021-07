Jim Morrison ou la mort d’un poète

Il était l’un des chanteurs les plus charismatiques et les plus influents de l’histoire du rock mais il était aussi un poète : Jim Morrison est décédé il y a 50 ans. Le chanteur du groupe « The Doors » trouvait la mort le 3 juillet 1971 à Paris, à l’âge de 27 ans, dans des circonstances troubles. Jim Morrison – de son vrai nom James Douglas Morrison – reste une des figures mythiques du rock et continue d’être vénéré de nos jours. François Comte lui rend hommage avec, en toile de fond, les mots et la voix de Jim Morrison :