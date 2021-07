Taux de vente illégale d'alcool à 39% dans le canton de Neuchâtel

A Neuchâtel, 61% des vendeurs d’alcool respectent les mesures de protection de la jeunesse, sur la base d'achats-tests réalisés l'an passé. Mais il reste une marge de progression avec un taux de vente illégale encore aussi élevé, estime le canton.

Au total, 402 achats-tests ont abouti dans 21 communes sur l'ensemble de 2020, a indiqué jeudi l'Etat de Neuchâtel. Le taux de vente illégale observé a atteint 39%, soit 156 ventes. Dans la plupart des cas, aucune vérification d’âge n’a été effectuée. Ce taux de vente illégale est élevé, constate le communiqué.





Crise sanitaire

Les résultats correspondent toutefois aux proportions attendues, a relevé le Service de la santé publique. Les achats-tests constituent en effet une démarche efficace sur le long terme. De plus, l’année 2020 a été particulière pour les établissements publics et les lieux de vente en raison des fermetures causées par la crise sanitaire.

Etablissements publics et lieux de vente ont un rôle important à jouer dans la protection de la jeunesse, rappelle le communiqué. « Le meilleur moyen de se prémunir d’une vente illégale est le contrôle de l’âge ». C'est pourquoi la Croix-Bleue et l’Administration fédérale des douanes ont développé l'application « Jalk ID Scan ».

L'instrument permet de scanner une pièce d’identité et de calculer automatiquement l’âge. Le SCSP et Addiction Neuchâtel reprendront par ailleurs dès que possible l’organisation des cours de prévention « acteurs de la vente alcool », cours qui étaient habituellement proposés après les sessions d’achats-tests.

Les achats-tests ont pour objectif principal la prévention. Ils servent à sensibiliser le personnel de vente à l'interdiction de remettre des boissons alcooliques à des jeunes de moins de 16 ou 18 ans. /ats-vre