Rock Oz' dévoile sa programmation

Deux soirées inédites à Rock Oz’Arènes : c’est ce que nous promet le festival pour les 13 et 14 août. La Place du Casino à Avenches s’animera pendant deux soirées avec de la musique 100% suisse.



Une dizaine de groupes et de DJ viendront mettre l’ambiance, dont les Neuchâtelois de Seriously Serious, Joya Marleen et DJ Tic Tac Tec pour le vendredi, ainsi que Mama Jefferson et Phanee de Pool le samedi

Le billet d’un soir coûtera 29 francs, la billetterie ouvre dès le 8 juillet. Pour accéder au festival, le certificat covid avec QR code est obligatoire. /comm-swe