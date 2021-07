Photographe animalier jugé pour diffamation envers les chasseurs

Un photographe animalier comparaît jeudi devant un Tribunal de police à La Chaux-de-Fonds pour avoir traité les chasseurs de « tueurs ». Le prévenu, soutenu par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, a toujours fermement maintenu ses propos. Plusieurs personnes ont manifesté leur soutien au photographe devant le Tribunal avant l'audience.



La Fédération des chasseurs neuchâtelois a porté plainte contre le Chaux-de-Fonnier pour diffamation, calomnie et injure à la suite de l'envoi, entre le 11 août et le 27 septembre 2020, de trois courriers électroniques. « Guerre et mort à la chasse », a-t-il écrit notamment dans l'un d'eux, en référence au rejet de la révision de la loi sur la chasse par les citoyens suisses.

Parmi les autres messages, l'un d'eux est « clairement injurieux », tandis qu'un autre vise directement « les chasseurs neuchâtelois », selon l'acte d'accusation. Au vu des propos tenus par le photographe, le Ministère public requiert une condamnation à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs. Les différentes parties seront entendues jeudi dans la journée.

« J'assume pleinement l'emploi de ces termes », a formulé le prévenu dans une publication sur Facebook, après l'annonce de son renvoi devant le tribunal. Plusieurs acteurs de la cause animale, tels que le président de la Ligue française pour la protection des oiseaux Allain Bougrain-Dubourg et l'ancienne comédienne Brigitte Bardot ont déjà témoigné de leur soutien. /ATS-gtr