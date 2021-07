Les travaux du futur Centre médical des Cadolles sont lancés

Un grand centre médical verra bientôt le jour aux Cadolles. Les travaux ont commencé mercredi dans les hauts de la ville de Neuchâtel. La structure de plus de mille mètres carrés doit ouvrir au 1er février 2022 dans le bâtiment qui abrite déjà des magasins et une pharmacie. L’idée est d’offrir une permanence ouverte 7 jours sur 7 et des consultations sans rendez-vous. En plus de la dizaine de cabinets médicaux, le Centre médical des Cadolles comprendra aussi un espace de radiologie, un laboratoire de prélèvements, un physiothérapeute, un ergothérapeute et un cabinet dentaire. Un restaurant, géré par le restaurateur du tennis des Cadolles, verra également le jour.

A l’origine de ce projet, plusieurs médecins de la commune. Ils se sont approchés de Pascal Locatelli, qui dirige les permanences Volta à La Chaux-de-Fonds et à Fleurier, pour le mener à bien.