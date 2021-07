La vigne s'en sort face à la grêle

Touchée mais debout. Pour le moment la vigne a survécu aux violents orages de grêle et de pluie de ces derniers jours. Dans la zone de la Grande Béroche, le raisin a été touché de façon disparate. Le haut du vignoble a plus souffert que le bas qui s'en sort plutôt bien. À certains endroits, près d'un quart des grains ont été abimés. Rien de comparable aux ravages du déluge de 2013 cependant.

Les orages sont arrivés suffisamment tôt dans la saison pour ne pas faire trop de dégâts. De telles intempéries pendant le mois de juillet pourraient avoir de bien plus graves conséquences. Pour le moment, les pertes ne risquent d'être que quantitatives et non qualitatives. Gilles Pierrehumbert, viticulteur à Saint-Aubin et fournisseur de raisin pour les Caves de la Béroche, fait état des conséquences de la grêle sur son raisin :