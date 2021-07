Alain Prêtre revendique ses propos

Un photographe animalier devant la justice. Alain Prêtre a comparu jeudi matin devant le Tribunal de police à La Chaux-de-Fonds. Il est accusé de diffamation, de calomnie et d’injure. Le prévenu a traité les chasseurs neuchâtelois de tueurs, d’assassins et de nuisibles au pouvoir malfaisant dans trois e-mails.

Des propos que le prévenu assume et revendique. Alain Prêtre a insisté devant la Cour sur le fait que ces termes ont été réfléchis et choisis. Dans un des e-mails incriminés, Alain Prêtre, à l’issue du refus en votation populaire des Neuchâtelois de la révision de la Loi fédérale sur la chasse, a tenu des propos que son avocate qualifie de satire, à savoir: «Pan! dans le cul et bien profond (...) ». Pour Alain Prêtre, les chasseurs tuent les animaux pour le plaisir malsain de tuer. Et de poursuivre, « Qu’à une époque où on parle de l’extinction de la biodiversité, la chasse est un fléau (…) Ce loisir compromet l’avenir de nombreuses espèces ».