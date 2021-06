Travaux sur la route de Biaufond

Perturbations sur la route de Biaufond. Des travaux seront réalisés par étapes sur le tronçon routier allant du Basset à Maison-Monsieur entre le 1er juillet et le mois d’octobre. Le trafic sera réglé en régime bidirectionnel sur une voie par une signalisation lumineuse, puis une fermeture partielle devra être mise en place du 19 au 30 juillet chaque jour ouvrable de 8h30 à 16 heures. Le Canton explique dans un communiqué qu’une fermeture totale sera par ailleurs nécessaire du 20 juillet à 8h30 au 23 juillet à 16 heures.

Durant ces fermetures, le trafic transitant habituellement entre La Chaux-de-Fonds et Biaufond sera dévié par le village des Bois, dans les deux sens. Le passage des transports publics restera garanti durant la fermeture partielle.





Divers travaux

Les travaux engagés sur le secteur consisteront à la réfection du revêtement bitumineux, à la consolidation de bords de chaussée et à la pose de glissières de sécurité adaptées aux motos. De plus, le Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) procédera, durant la fermeture partielle, à des coupes sécuritaires sur le secteur concerné. /comm-vre