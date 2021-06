Les intempéries sèment la pagaille

Les intempéries de lundi ont malmené plusieurs régions neuchâteloises. Tour d’horizon non exhaustif. Au Locle, la grêle a provoqué des dégâts sur des voitures, des toitures, des velux et des fenêtres. Beaucoup de feuilles et de branches jonchent les sols dans les rues, mais aussi dans les jardins et en forêt. Un important travail de déblaiement sera nécessaire. La piscine a dû être fermée. La zone des machines et des pompes a été inondée. Une réouverture est envisagée pour mercredi au mieux.

La Commune de la Grande-Béroche a aussi été touchée. Des routes ont été endommagées à Montalchez et des travaux seront entrepris dès mercredi pour les remettre en état. Trois villas ont également été inondées.

A Gorgier, plusieurs inondations se sont produites dans des habitations et à la bibliothèque.

A la station d’épuration de Vaumarcus, un tuyau d’adduction des eaux usées a également subi des dégâts dont l’ampleur reste à évaluer.

La Commune de Val-de Travers n’a pas non plus échappé aux violents épisodes de grêle de lundi. Saint-Sulpice, Les Bayards, Buttes et Fleurier ont particulièrement été touchés.

Des grêlons de 3 à 5 cm de diamètre ont causé d’importants dégâts selon Yves Fatton, conseiller communal en charge des infrastructures avec des pare-brises de voitures, des rétroviseurs et des fenêtres explosées. Certains toits ont aussi subi d’importants dommages provoquant des infiltrations d’eau.

Les intempéries ont ravagé les plantes et les arbres de la commune. L’orage a charrié de nombreux déchets. La voirie est actuellement en train de dégager les routes.

Les grêlons ont aussi pris de court les campeurs de la région. Certaines tentes ont terminé en lambeaux. /sbe-lti