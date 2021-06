Neuchâtel valide les comptes 2020

Quatre budgets, quatre validations : le Conseil général de Neuchâtel a approuvé lundi soir les comptes 2020 des anciennes commune de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin. Ils ont été acceptés à l’unanimité et quelques abstentions pour certains. Toutes les anciennes entités affichent un déficit, excepté Corcelles-Cormondrèche. À Neuchâtel, l’excédent de charges est de 13 millions de francs. Il est de 940'000 francs à Peseux et de 116'000 francs à Valangin. L’exercice est en revanche positif pour Corcelles-Cormondrèche qui affiche un bénéfice de 1,3 million de francs.

Tous les groupes ont relevé que ces comptes ont été exceptionnels à double titre : la fusion et la crise sanitaire. La pandémie a pesé sur les comptes. Des aides ont été accordées aux acteurs locaux et les revenus fiscaux ont baissé par rapport au budget, notamment en raison de la crise sanitaire. Le coût total imputé à la pandémie se monte à huit millions de francs, dont deux millions d'aides directes aux acteurs locaux. La crise a été bien gérée, selon tous les groupes du Conseil général.

Les socialistes se sont dits étonnés en bien des résultats de ces comptes. Ils ont relevé que ce déficit contenu avait aussi été atteint grâce aux aides de la Confédération, notamment les RHT. Pour le PS, la commune fusionnée peut voir l’avenir avec une certaine sérénité.