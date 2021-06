Collision entre une vache et une voiture

Une collision entre une voiture et une vache s’est produite à Champion dans la nuit de jeudi et vendredi. La Police cantonale bernoise a été informée peu après 00h10 d’un accident de la circulation sur la Insstrasse. Selon les premiers éléments, une voiture circulait en direction de Champion quand pour une raison encore indéterminée, elle est entrée en collision avec au minimum une vache. Les animaux s’étaient échappés de leur enclos et se trouvaient sur la route. Arrivées sur place, les forces d’engagement ont découvert trois animaux morts et un dernier à l’agonie. Celui-ci a dû être libéré de ses souffrances. L’enquête en cours devra clarifier dans quelle mesure l’accident de circulation est lié au décès des animaux. De son côté, le conducteur de la voiture n’a pas été blessé. Son véhicule par contre a subi un dégât total. /comm-lge