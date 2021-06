Une Saison estivale pour des retrouvailles culturelles

L’été sera culturel dans le Canton de Neuchâtel. La Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels, la FNAAC, propose une Saison estivale. Environ 50 concerts et 50 représentations seront présentés au public dans deux lieux extérieurs, mais qui seront couverts : la cour du Château de Neuchâtel et le chapiteau de Circo Bello, sur le terrain de Beau-Site à La Chaux-de-Fonds.

Du 14 juillet au 22 août, un concert et une représentation seront au menu pratiquement chaque soir. La programmation allie concerts de musique classique, d’electro, de folk, de rock mais aussi pièces de théâtre et humour. Un peu plus d’une centaine de places sont prévues pour chaque spectacle.

Environ 200 artistes pour une cinquantaine de projets ont répondu à l’appel de la FNAAC. Pour participer à l’événement, les artistes devaient être neuchâtelois, professionnels et avoir subi les affres de la pandémie (production annulée, interrompue ou reportée).

L'objectif de cette Saison estivale est de créer des retrouvailles entre artistes et public, explique le secrétaire de la FNAAC, Mathieu Béguelin. Cet événement doit aussi permettre d’éviter un engorgement de productions dans les salles traditionnelles.

Sur le plan financier, les artistes pourront repartir avec la totalité des recettes. La FNAAC prend quant à elle à sa charge l’organisation et l’infrastructure grâce à des soutiens publics. /sbe