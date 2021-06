De l’amphi au terrain, c’est Uni’vert de demain

Passage de la théorie à la pratique pour une trentaine d’étudiants des Masters en sciences sociales et en innovation de l’Université de Neuchâtel. Dans le cadre du séminaire « Morale et marchés » du professeur Philip Balsiger, ils ont organisé une rencontre avec le public pour parler des enjeux économiques et sociaux liés à la transition énergétique. La manifestation, intitulée Uni’vert de demain, a pris ses quartiers samedi dans et autour du Temple allemand, à La Chaux-de-Fonds. Elle réunit toute une série d’acteurs qui travaillent au développement et à la mise en œuvre d’une économie alternative.

Pour le public, la journée se partage entre discussions, théâtre, exposition, courts métrages et une table ronde.

Étudiant en anthropologie, Adrien Laforêt participe à cette journée. Il en explique les buts :