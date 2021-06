L'OFROU enquête entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle

D’où venez-vous, où allez-vous et pourquoi ? Ce sont le genre de questions qui ont été posées ce mercredi aux automobilistes entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. L’Office fédéral des routes a mandaté le bureau Transitec pour réaliser cette enquête qui a eu lieu sur deux jours, le 10 et le 17 juin. Elle avait pour but d’estimer la charge de trafic sur cet axe où sera bientôt construit un tunnel de contournement.



Les données récoltées seront ensuite comparées à celles de la dernière enquête qui date de 2008. Ce sont des étudiants qui ont soumis un rapide questionnaire aux automobilistes. Anthony Lang, consultant chez Transitec, décrit le fonctionnement de cette opération: