Tchauxkyo veut faire bouger les Montagnes

La Chaux-de-Fonds veut bouger pour la Journée olympique du 23 juin. La Métropole horlogère organise un événement spécial de découverte sportive à cette occasion. La manifestation baptisée Tchauxkyo - contraction de la Chaux-de-Fonds et Tokyo - s’étalera de 9h à 22h. Elle comprendra 90 cours, ateliers et mini-conférences proposés par 31 acteurs et clubs sportifs de la ville. Au total, 1230 places seront offertes aux participants dès l'âge de 2 ans et demi, pour des activités parents-enfants, jeunes, actifs et seniors. /comm-jha