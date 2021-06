Neuchâtel touchera plus d'argent de Berne

Légère augmentation des paiements compensatoires pour 2022 pour Neuchâtel. Le Canton recevra quatre millions de francs de plus que l'année passée de la part de Berne. En 2021, la somme se montait à 249,2 millions.



Globalement, les paiements compensatoires dus aux cantons dans le cadre de la péréquation financière vont augmenter de 91 millions en 2022 par rapport à l'année précédente. Ils atteindront au total 5,3 milliards de francs, selon un rapport de l'Administration fédérale des finances (AFF). Les cantons de Schwyz (+ 2,0 points), de Saint-Gall (+ 2,0 points) et de Nidwald (+ 1,8 point) enregistrent la plus forte hausse de l'indice des ressources, précise mardi l'AFF. Obwald (-14,4 points), Fribourg (-3,5 points) et Bâle-Ville (-1,5 points) accusent en revanche la baisse la plus nette.

Dans les cantons voisins, le Jura verra sa part baisser. Il percevra 161 millions de francs, soit sept millions de moins que cette année. /ats-jha