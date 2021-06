Deux Neuchâtelois tués dans un accident d’avion

Dramatique accident d’aviation ce week-end dans les Grisons. Un avion de tourisme à hélice a été retrouvé samedi en fin d’après-midi près de la commune de Bivio. L’appareil effectuait un vol avec quatre personnes à bord au-dessus du canton des Grisons. Tous les passagers sont décédés. La police indique que deux Neuchâtelois font partie des victimes. L’avion de tourisme de type Robin DR400 avait décollé samedi dans l’après-midi de l’aérodrome de Colombier. Il a fait une escale à Samedan avant de poursuivre son vol vers 17h20 en direction de Locarno.

L’aéronef a été découvert après le crash d’un planeur au-dessus de la commune de Bivio. C’est lors des recherches pour retrouver ce dernier appareil et son pilote que l’avion à hélice a été découvert à environ un kilomètre. Personne n’a survécu.







Identification des victimes en cours



Le ministère public et la police neuchâteloise indiquent dans un communiqué lundi avoir mis en place une unité de soutien psychologique pour les familles et collaborent avec les autorités grisonnes. L’identification formelle des corps est en cours.







Heure des accidents pas encore connue

On ne connait pas encore l'heure à laquelle les deux appareils se sont écrasés, a indiqué le porte-parole de la police cantonale des Grisons Roman Rüegg à l'agence Keystone-ATS. On ne sait pas si le planeur et l'avion sont entrés en collision ou s'il n'y a aucun lien entre les deux accidents.

Une instruction pénale pour déterminer les causes et les circonstances des accidents a été ouverte par le Ministère public des Grisons. /comm-lre-gtr