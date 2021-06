Covid-19 : un concert test à la salle de musique

Ce sera de loin la plus grande jauge en intérieur que la culture neuchâteloise ait compté depuis mars 2020. Le concert de l’association Perspectives musiques prévu mardi soir à la salle de musique de La Chaux-de-Fonds aura forcément des airs de retour à la normale.

La jeune pianiste Alexandra Dovgan pourra se produire devant 600 spectateurs. L’événement est une des manifestations test retenues par le Canton dans le but d’envisager de futurs allégements des mesures. Comme pour la Raiffeisen Trans et le Swiss Canyon Trail, les spectateurs devront montrer patte blanche, et présenter soit un certificat de vaccination à deux doses de plus de 14 jours, un test antigénique ou PCR négatif ou réaliser un autotest sur place devant les organisateurs. Le hall de la salle de musique ouvrira dès 18h15, afin de permettre au concert de commencer comme prévu à 19h45. Une pharmacie de La Chaux-de-Fonds a également accepté d'élargir ses horaires d'ouverture pour tester les participants.

L’autre changement, spécifique à cette manifestation, est le placement des spectateurs qui sera organisé d’une manière bien particulière. Frédéric Eggimann, président de Perspectives musiques :