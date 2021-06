Tivoli Sud ressemblera à ça

Tivoli Sud a choisi son identité. Le projet immobilier comportant des logements et bureaux, sis à Serrières et devisé à environ 100 millions de francs rassemblera trois visions d’architectes et celle d'un architecte-paysagiste. Vendredi, les gagnants du concours ont été présentés à la presse. Avec ce projet, la Ville souhaite valoriser et dynamiser un site qui est en friche depuis 30 ans.

En tout, 230 logements devraient apparaître d’ici 2026 avec 40% d’appartements à vendre, 54% de logements et 6% de surfaces dévolues aux activités. Les bâtiments seront entourés par un grand parc ouvert et arboré.





Certification SEED

Le quartier devrait être éligible à la certification « SEED », soit un processus presque plus exigeant que l’UNESCO selon les promoteurs du projet. Tous les deux ans, des experts contrôlent si les exigences du label sont respectées.

Selon le site officiel : « la mission est de réinventer l’habitat en concevant des quartiers durables et solidaires axés sur le respect de l’environnement et le bien-être de ses habitants. Le but est de réduire notre empreinte écologique en milieu urbain, adapté aux ressources dont dispose notre planète, ainsi qu’aux conditions climatiques futures. SEED est dotée d’une méthodologie pour garantir la durabilité des quartiers. »