Non clair et net à la réforme AVS21

Vague violette en vue à Neuchâtel. Les collectifs neuchâtelois de la Grève féministes et des femmes, les syndicats et la Grève pour le climat descendront dans la rue ce lundi 14 juin. L’association Togayther se joint cette année au mouvement. Des « occupations féministes » sont organisées à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Un grand défilé déambulera sur le coup de 18h sur l’Avenue du 1er mars à Neuchâtel. Au cœur des revendications de ce 14 juin figure le refus de l’augmentation de l’âge de la retraite pour les femmes acceptée mercredi par le Conseil national. Mais pas seulement. Solenn Ochsner, secrétaire syndicale pour Unia Neuchâtel :