Détourner les objets et les sons du quotidien pour en faire un spectacle musical et théâtral. C’est le pari du compositeur neuchâtelois John Michet. Il propose « Détournements », un spectacle musical à voir à la Salle de spectacle de Fontainemelon samedi à 20 heures et dimanche à 11 heures (il est possible de réserver ici).

John Michet était l’invité de la Matinale RTN.