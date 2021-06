Des panneaux solaires sur les bâtiments communaux de La Grande Béroche

Près de 2000 m2 de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux de La Grande Béroche. Ces panneaux seront installés à six endroits, à savoir sur les toits de la salle de sport, de l’école enfantine et primaire et de la salle de spectacle de Saint-Aubin, ainsi qu’à la déchetterie, sur l’école primaire et sur l’école enfantine de Bevaix.

C’est l’entreprise Eli10 qui installera les quelques 1000 panneaux. La commune de La Grande Béroche produira ainsi sa propre énergie solaire, équivalent à la consommation d’électricité de près de 130 ménages. Cette action permet à la Commune de participer activement à la stratégie énergétique 2050 de la Confédération. /comm-swe