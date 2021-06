Yvan Perrin devient secrétaire général de l'UDC Genève

Yvan Perrin, 54 ans, a siégé pendant dix ans au Conseil national, de 2003 à 2013. Elu au Conseil d'Etat neuchâtelois en 2013, il n’a passé qu'un peu plus d'un an au gouvernement. Atteint dans sa santé, il a quitté l'exécutif à la suite de problèmes dépressifs et de surmenage. /ats-vre