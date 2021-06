Prise d’assaut pacifique des châteaux

Les quatre châteaux appartenant à l’Etat de Neuchâtel dévoilent leur faste. Les édifices de Neuchâtel, Colombier, Boudry et Valangin sont mis en valeur de juin à novembre par le biais de sept manifestations regroupées dans le projet Ô Châteaux. La Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel, en collaboration avec divers partenaires, propose de découvrir certains lieux de ces édifices d’habitude fermés au public, comme le souterrain du Château de Valangin. Des spectacles et des démonstrations d’art martiaux sont également organisés.