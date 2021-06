Surprises larvaires dans les jardins

Panique au potager. La période ensoleillée qui vient de s’achever a poussé plus d’un jardinier amateur à descendre au jardin pour y gratter la terre. Certains ont découvert de grosses larves blanches, parfois de la taille d’un petit doigt.

Il s’agit soit de larves de hanneton, soit de larves de cétoine. Pas facile de les différencier. Pour faire simple, celle de hanneton a « une grosse tête et un petit cul ». On la trouvera dans le gazon, en train de boulotter tout ce qu’elle croise. La larve de cétoine, « petite tête et gros cul » se trouvera plutôt dans le compost. Elle est relativement inoffensive pour les plantations et deviendra un joli scarabée vert métallisé.

Reste la larve d’otiorhynque. Une fois métamorphosée en insecte, elle se transformera en artiste gourmand. Présentation avec Philippe Détraz horticulteur à Neuchâtel et consultant de l’émission Les Jardinières, le samedi matin sur les radios de l’Arc jurassien :