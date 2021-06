Tag nauséeux à La Chaux-de-Fonds

Un ou plusieurs individus ont tagué la façade du Service de l’action sociale et la porte du Service des sports de La Chaux-de-Fonds, durant la nuit de vendredi à samedi.

L'inscription antisémite qui a été rédigée indigne les autorités chaux-de-fonnières. « Les voyous qui ont réalisé ce tag salissent tout à la fois la mémoire des victimes de l’antisémitisme et celle de notre ville qui, de tout temps, a été et est toujours une ville d’accueil, d’ouverture et de tolérance ». Théo Huguenin-Elie précise que plainte sera déposée. /cwi