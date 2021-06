Il y a 40 ans, le monde apprenait l’existence du sida

C’était il y a 40 ans jour pour jour. Le 5 juin 1981, le département américain de la santé signalait pour la première fois une maladie qui allait devenir une pandémie mondiale sous le nom de sida et provoquer le décès de plus de 32 millions de personnes à travers le monde. Il aura fallu attendre quinze ans avant de trouver une combinaison de médicaments efficace pour combattre ce virus. Dès que les traitements ont été disponibles, les communautés touchées se sont battues pour accélérer leur distribution. Contrairement à la situation actuelle avec le coronavirus, « il y a eu une bien moins grande mobilisation des institutions publiques et de l’ensemble de la population », souligne Florent Jouinot, coordinateur romand de l’Aide suisse contre le sida.