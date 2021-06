Équilibré ou trop peu ambitieux : les vues divergent sur le plan climat

Accueil favorable du PLR et des milieux économiques

La position du PLR est globalement positive. Le parti parle d’un plan réaliste et d’un bon équilibre entre ambitions écologiques et mesures favorables à une reprise économique.

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie, qui regroupe les positions des associations économiques consultées, se dit plutôt satisfaite de ce plan climat, qualifié de bon compromis. Seul regret : les efforts déjà réalisés par l’économie ces 30 dernières années ne sont pas mentionnés. Pour la CNCI, il manque aussi un suivi des mesures.

Le Touring Club Suisse est lui 100 % favorable à ce plan climat et se réjouit de la promotion des bornes de recharge électrique.

Seule voix marginale, celle de l’UDC pour qui la moitié des mesures sont irréalistes et trop contraignantes.





Forte fronde des partis écologistes et des associations environnementales

Pour les Verts, les Vert’libéraux, le WWF et Pro Natura, ce plan climat manque clairement d’ambition. Il n’y a pas assez d’objectifs chiffrés, pas de calendrier fixé pour les atteindre et pas de sanctions prévues si les objectifs ne sont pas remplis.

Pour Pro Natura, cette politique des petits pas ne suffit pas pour faire face à l’urgence climatique. Les milieux écologistes prennent l’exemple des bâtiments. Il est prévu de passer de 1 à 4 % d’assainissement du parc immobilier. Les partis écologistes et les associations environnementales dénoncent une mesure non contraignante et insuffisante.

Sur le plan de la mobilité, en favorisant les véhicules électriques, on ne fait que déplacer le problème sans réfléchir à des moyens de limiter nos déplacements pour le WWF et les Vert’libéraux. Les moyens manquent également pour appeler la population à changer ses comportements, notamment en vue de réduire la consommation de viande, ajoute le WWF.

L’échéance de 2050 est aussi trop lointaine pour les Verts.





Accueil plus nuancé par les partis de gauche

Le Parti socialiste salue le travail réalisé mais estime qu’il faut davantage impliquer les citoyens pour changer les comportements, en matière de transports publics et de consommation notamment.

Pour le POP, les mesures vont dans le bon sens pour certaines mais le projet est jugé très libéral, trop peu coercitif et très technophile aussi. Le parti estime qu’on ne résoudra pas la crise climatique en misant sur des technologies moins gourmandes en énergie.

Le plan climat devrait être soumis au Grand Conseil cet automne. /sbe