Le printemps maussade menace la récolte de miel

Le printemps n’avait pas été aussi frais depuis plus de 30 ans en Suisse et dans le canton de Neuchâtel. Il faut remonter à 1987 pour retrouver des températures similaires entre mars et mai, selon les statistiques de Météonews publiés mercredi. Le mercure a joué au yoyo, avec des contrastes parfois violents. Les mois de mars et avril ont été secs mais souvent froids, puis le mois de mai particulièrement humide et peu ensoleillé.