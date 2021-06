Un agriculteur perd la vie accidentellement par électrocution

Accident mortel mardi à La Côte-aux-Fées. Un agriculteur a été électrocuté lors de l’installation d’une clôture pour le bétail à proximité du Mont-de-Buttes. Le fil de la clôture s’est tendu et s’est approché d’une ligne électrique aérienne de moyenne tension, ce qui a provoqué un arc électrique et l’électrocution de la victime.

L’agriculteur était accompagné d’un collègue. Ce dernier a tenté de le secourir et a appelé les secours. La victime de 43 ans habitait à La Côte-aux-Fées. L’agriculteur est décédé sur les lieux de l’accident. Une ambulance du Val-de-Travers, le Smur et un hélicoptère de la Rega ont été mobilisés. Le procureur Nicolas Aubert a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les causes et les circonstances de ce drame. /comm-vre