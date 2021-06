Loterie romande : 224 millions de francs pour les collectivités

La Loterie romande a dégagé en 2020 un produit brut des jeux (PBJ), soit les montants misés moins les gains payés aux joueurs, de 374 millions, contre 408 millions en 2019. Elle va en distribuer 224,7 millions pour soutenir l'action sociale, le sport et la culture.

Elle en avait distribué 224,3 millions en 2019. « Pour maintenir le niveau élevé du soutien » en cette période de pandémie, la Loterie romande va utiliser une partie des réserves, soit 8,3 millions de francs, indique-t-elle mardi dans un communiqué. Les organisations de sport national, comme Swiss Olympic ou les Ligues nationales suisses de football et de hockey sur glace, et de sport amateur et populaire bénéficieront de ces fonds.

De nombreux projets dans les domaines de l'action sociale, de la culture, de l'éducation ou de la recherche seront aussi soutenus. Plus de 800 cafés et restaurants, qui proposent les jeux de la Loterie romande, ont aussi reçu fin mai une aide exceptionnelle en raison de la crise sanitaire. /ats-vre