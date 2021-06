Le réseau Wi-Fi neuchâtelois prend de l’envergure

Le réseau Wi-Fi public gagne en importance sur le territoire neuchâtelois. Le Canton, les Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, ainsi que leurs partenaires privés ont présenté mardi la deuxième phase du projet visant à déployer davantage encore ce Wi-Fi gratuit. Dans cette nouvelle étape, le réseau NEMO change de nom et devient FREEWIFI.ne.

Jusque-là, ce Wi-Fi était accessible dans certains lieux publics et administratifs des deux villes. Désormais, ce sont 318 sites qui offrent un point d’accès aux citoyens et aux gens de passage dans la région. Ces sites sont principalement répartis sur le Littoral, mais aussi à La Chaux-de-Fonds, au Locle et dans les Vallées. Des acteurs comme le Réseau hospitalier neuchâtelois, NOMAD ou encore le Centre neuchâtelois de psychiatrie se sont ralliés au projet, ainsi que certaines institutions culturelles.

L’idée est désormais d’inciter aussi des partenaires privés, comme des entreprises ou des commerçants, à rejoindre l’aventure.

Ce réseau est qualifié de simple, gratuit et sécurisé. Le point sur les garanties données aux utilisateurs en matière de sécurité avec Sébastien Dufaux, directeur d'ello communications, l’un des partenaires privés du projet :